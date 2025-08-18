Miranda pressiona Afonso a cortar relações com Daniela e Jéssica após visita polémica: «Se falarem não vou estar presente na vida do Afonso»

No Big Brother Verão, após a visita de Daniela, Miranda comenta com Afonso que a intervenção teve como objetivo destabilizá-los. A concorrente critica a postura de Daniela e insiste para que o paraquedista corte relações tanto com ela como com Jéssica, alegando que ele não tem nada a falar com nenhuma das duas. No confessionário, Miranda reforça a ideia e garante que, se Afonso não o fizer, não fará parte da sua vida. As palavras de Daniela também abalaram Ana, que se mostra preocupada com a imagem que transmite, enquanto Jéssica se irrita por continuar a ser associada ao ex.
Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! Daniela Santos tem uma entrada inesperada na casa e toma atitude drástica em relação a Afonso Leitão. Viriato Quintela surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida, e ficamos a saber que Fábio Paim foi o concorrente expulso pelos portugueses.
