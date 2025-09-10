Miranda quer 'enfiar' Afonso no carro após gala Final e este deixa aviso: «Isto vai acabar mal»

No Extra do Big Brother Verão, vemos imagens de Afonso Leitão e Catarina Miranda, mais uma vez, a discutir. Desta vez, tem a ver com o facto de Miranda querer que Afonso vá consigo no carro, após a gala Final desta sexta-feira. Miranda insiste que quer ir jantar com o concorrente logo a seguir. Mas Afonso não parece ir nessa conversa e reage. No confessionário, os concorrentes dizem tudo que pensam sobre isso.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!