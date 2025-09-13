VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Miranda sem papas na língua: «Não são 30 mil euros que vão definir o meu futuro»

No Diário do Big Brother, os finalistas estiveram em estúdio a falar sobre a experiência. Miranda revela o que pensou quando soube que Jéssica foi a vencedora. Veja tudo.

Acompanhe todas as novidades no site do Big Brother 

  • Ontem às 17:53
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

19:54 Ontem
03:40

Afonso implacável com Daniela: «Ela tem pesadelos com a Miranda»

19:32 Ontem
03:40

Miranda dá 'estoiro' a Daniela Santos: «Sei qual é o teu ressabiamento, mas eu não mando no Afonso»

19:32 Ontem
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

19:32 Ontem
03:21

Jéssica fala sobre a relação dos CaLe: «Foi duro, entrei a gostar muito dele»

19:22 Ontem
02:00

Afonso expõe pós-gala com Miranda: «Ontem houve... vamos ver hoje como vai desenrolar»

19:15 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Após vencer o Big Brother, Jéssica Vieira foi para casa com alguém muito especial: «Ficámos até às 6 da manhã»

Ontem às 15:38

Lágrimas e abraços: as imagens do reencontro entre Marcia Soares e Jéssica Vieira

Ontem às 14:29
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

Ontem às 19:54
02:16

Miranda desmarca-se de Afonso?: «Ele vai fazer a vida dele e eu a minha»

Ontem às 19:12

Jéssica vence e Catarina Miranda fica em segundo. As imagens mais marcantes do derradeiro momento

Ontem às 01:07
Ver Mais

Notícias

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

Ontem às 20:35

Sexy e muito sofisticado: Todos estão a falar sobre o vestido de noiva de Jéssica Antunes

Ontem às 20:15

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

Ontem às 17:38

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo já são casados: e quem os uniu não faltou à cerimónia

Ontem às 17:38

Revelados os novos comentadores do Secret Story: e há um nome de peso que está de regresso

Ontem às 16:23
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

Ontem às 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

Ontem às 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set, 22:05
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

Ontem às 20:35

Sexy e muito sofisticado: Todos estão a falar sobre o vestido de noiva de Jéssica Antunes

Ontem às 20:15

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

Ontem às 17:38

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo já são casados: e quem os uniu não faltou à cerimónia

Ontem às 17:38

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo já são casados! As primeiras imagens da cerimónia de sonho

Ontem às 17:32
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

Ontem às 19:54
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

Ontem às 19:32
08:20

Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão

12 set, 23:26
03:50

Perante uma multidão, Catarina Miranda fala de sentimentos de Afonso Leitão e as reações são audíveis

12 set, 22:01
03:37

Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

8 set, 15:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em pleno concerto, Bárbara Bandeira descobre que Jéssica Vieira ganhou o "Big Brother"... e tem reação inesperada!

Ontem às 21:23

Fora do "Big Brother", Catarina Miranda esclarece sobre Afonso Leitão: "Ele vai fazer a vida dele e eu vou fazer a minha"

Ontem às 19:29

Homem que dá voz ao "Big Brother" marca presença no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro!

Ontem às 19:13

Após final do "Big Brother", Pedro Bianchi Prata faz revelação sobre Maria Botelho Moniz e o filho: "Quase todos os domingos..."

Ontem às 18:54

Saída à noite... em excelente companhia: assim foram as primeiras horas de Jéssica Vieira, após vencer o "Big Brother Verão"!

Ontem às 18:27
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

Ontem às 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

Ontem às 12:25

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

Ontem às 12:06

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

Ontem às 12:04

Maria Botelho Moniz chora agarrada aos concorrentes, depois de uma grande surpresa

Ontem às 00:41
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
Ver Mais