VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Miranda usa Afonso para picar Jéssica, mas leva tampa do amigo: «O desespero!»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda vangloria-se da sua relação com Afonso Leitão e manda bocas por causa da relação do amigo especial com Jéssica Vieira. O concorrente pede para ela não falar desse assunto e Jéssica, que estava na cozinha, reagiu. 

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!

 

  • Há 2h e 26min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

01:59

Catarina Miranda é empática? A concorrente responde- «Não gosto de ver as pessoas chorar»

17:06
01:55

Bola de Berlim invade a casa e Jéssica não contem o riso

17:01
05:00

Ana Duarte saturada que metam em causa a sua liderança:«Não admito»

16:45
00:59

Noite escaldante. Miranda já planeou o que vai fazer com Afonso longe das câmaras: «Vamos para um hotel»

15:27
01:48

Miranda furiosa com Afonso por causa de Jéssica: «Fico confusa para caraças»

15:25
00:53

Afonso conta a Miranda conversa privada com Jéssica: «Eu tenho inveja dela?»

15:20
Mais Vídeos

Mais Vistos

«Feito pelo meu amor»: O jantar saudável e delicioso que João Monteiro fez para Cristina Ferreira

Hoje às 11:01

Até cresce água na boca: Cristina Ferreira partilha receitas saudáveis e rápidas de fazer

3 jun, 15:01
04:51

Caixa da imunidade chega à casa: concorrente parte-a e as consequências são inesperadas

Hoje às 10:52

Este grande apresentador da TVI foi atropelado. E as marcas no corpo estão à vista

Hoje às 12:34

De cortar a respiração: Cláudio Ramos mostra o corpo escultural em novas imagens cheias de ousadia

8 jun, 18:21
Ver Mais

Notícias

Cristina Ferreira faz revelação inédita sobre o parto do filho. E vai surpreender

Há 7 min

João Monteiro prepara jantar saudável para Cristina Ferreira. E este ingrediente vai surpreender

Há 58 min

Pedro Bianchi Prata celebra 51.º aniversário rodeado de amor, com Maria Botelho Moniz e o filho Vicente

Há 1h e 2min

Após lutar contra cancro, ex-concorrente chora morte e deixa promessa arrepiante

Há 1h e 23min

Afastar o mau olhado e atrair energias positivas? Kina dá-lhe o ingrediente perfeito para isso

Há 2h e 24min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

11 ago, 00:01
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Cristina Ferreira faz revelação inédita sobre o parto do filho. E vai surpreender

Há 7 min

João Monteiro prepara jantar saudável para Cristina Ferreira. E este ingrediente vai surpreender

Há 58 min

Pedro Bianchi Prata celebra 51.º aniversário rodeado de amor, com Maria Botelho Moniz e o filho Vicente

Há 1h e 2min

Amor e emoção: As fotos do aniversário de Pedro Bianchi Prata com Maria Botelho Moniz e o filho

Há 1h e 3min

Após lutar contra cancro, ex-concorrente chora morte e deixa promessa arrepiante

Há 1h e 23min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

16 ago, 20:01
04:21

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

15 ago, 16:31
03:41

Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»

15 ago, 12:33
14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Macau lança desafio inédito: fãs vão ajudar a escolher nome da filha recém-nascida!

Há 18 min

António Leal e Silva lança indireta sobre proximidade com Diogo Bordin: "Estou a achar chiquíssimo"

Há 1h e 0min

Um dia após o parto, mulher de Francisco Macau mostra o corpo: "Adeus, barriguinha!"

Há 2h e 24min

Casa do "Big Brother Verão" abre portas: saiba quem vai entrar!

Há 2h e 52min

Famosos fazem "casting" inesperado para cantar n'O Sol da Caparica

Hoje às 12:49
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Pedro Bianchi Prata celebra 51.º aniversário rodeado de amor, com Maria Botelho Moniz e o filho Vicente

Há 1h e 2min

Amor e emoção: As fotos do aniversário de Pedro Bianchi Prata com Maria Botelho Moniz e o filho

Há 1h e 3min

Esta é a data final do Big Brother Verão: e o dia é surpreendente

Ontem às 17:19

Na final do Big Brother Verão vai acontecer algo inédito. E nós contamos-lhe tudo

Ontem às 17:18

Catarina Miranda está a tentar o papel de rejeitada? Maria Botelho Moniz aperta com a concorrente

17 ago, 22:21
Ver Mais

Curva da Vida

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39
Ver Mais