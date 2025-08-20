Miranda usa Afonso para picar Jéssica, mas leva tampa do amigo: «O desespero!»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda vangloria-se da sua relação com Afonso Leitão e manda bocas por causa da relação do amigo especial com Jéssica Vieira. O concorrente pede para ela não falar desse assunto e Jéssica, que estava na cozinha, reagiu.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

