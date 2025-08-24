Miranda volta a falar da mãe de Viriato. Veja a reação do concorrente

No Big Brother Verão, durante o almoço, as picardias entre Miranda e Afonso contra Viriato voltaram a subir de tom. Em plena discussão, Miranda volta a mencionar a mãe de Viriato, deixando o concorrente visivelmente incomodado, porém não reagiu.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!