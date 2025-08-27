Miranda vs. Jéssica - O confronto que subiu de tom em direto: «Não fizeste de colchão!»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda e Jéssica Vieira são postas num frente a frente, numa nova dinâmica do Especial com Maria Botelho Moniz. O momento acabou por escalar com as sucessivas trocas de farpas, fazendo o tom subir e o clima aquecer entre as duas, num dia que já tinha sido marcado por conflitos entre ambas.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17