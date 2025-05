Depois de muito mistério - e de ser pressionado por Bruno Savate para contar a verdade -, Diogo Bordin contou a Carolina Braga que foi ele um dos autores do desaparecimento dos carregadores.

Ao início, Carolina Braga riu-se, mas mostrou-se um pouco chateada por o "namorado" ter feito segredo durante tanto tempo.

