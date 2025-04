Momento caricato: Manuel Rodrigues é apanhado em limpezas durante a gala... e o famoso pano amarelo regressa à ribalta

No Big Brother, Cláudio Ramos "apanha" Manuel Rodrigues em flagrante em limpezas durante a gala. O concorrente tenta de imediato disfarçar e decide atirar o pano amarelo com que limpava para trás do sofá... gerando risos por todo o estúdio.

O anfitrião e Cláudio Ramos aconselham o concorrente a ir guardar o pano que já foi tão famoso noutra edições num local mais apropriado.

Hoje, dia 13 de abril, é dia de gala na casa do Big Brother! Mas não vai ser uma noite como qualquer outra, dado que o anfitrião vai surpreender os concorrentes com um valioso trunfo que pode mudar o rumo do jogo. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, promete dar muito que falar, já que as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Para além de um trunfo especial, esta noite vai contar com momentos de alta tensão e confrontos que não vai querer perder, sem esquecer, também, que um concorrente vai abandonar a casa mais vigiada do país. Dinis Almeida, Sara Silva, Tomé Cunha ou Adrielle Peixoto: Qual deles será o expulso desta noite?

