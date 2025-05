Momento da despedida: revelado o concorrente expulso do Big Brother

Na gala do Big Brother, houve mais um concorrente expulso. Igor Rodríguez, Carina Frias e Nuno Brito estavam em risco de expulsão.

O público decidiu e o concorrente menos votado para permanecer na casa, com 27% dos votos, foi o Igor Rodríguez.

Dentro da casa, os concorrentes reagiram à expulsão de Igor. Os concorrentes do quarto amarelo - Luís Gonçalves, Carina Frias e Lisa Schincariol - ficaram visivelmente tristes com a saída de Igor.

Uma vez que Igor tinha conquistado o Poder da Troca no início da gala, o concorrente decidiu entregar esse poder «à pessoa de quem mais gosta», Lisa Schincariol.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!