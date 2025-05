Momento de decisões difíceis: revelado o primeiro concorrente nomeado da noite

No Big Brother, Depois de Solange Tavares ter separado os colegas por grupos, chegou a hoje de decidir quem são os concorrentes que vão à prova do líder.

O grupo dos heróis, onde se inserem Diogo Bordin, Carolina Braga e Manuel Cavaco, foi o primeiro a ser eliminado da corrida.

Solange Tavares decidiu então que seria Manuel Rodrigues a começar a Prova do Líder com uma vantagem. Depois, os concorrentes tiveram de escolher um dos elementos do grupo dos Heróis para ficar nomeado diretamente.

Os concorrentes escolheram e houve um empate entre Diogo Bordin e Manuel Cavaco. Solange Tavares, como líder, desempatou o primeiro nomeado da noite é Manuel Cavaco.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar:

Igor Rodriguez - 761 20 20 08

Carina Frias - 761 20 20 02

Nuno Brito - 761 20 20 20

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!