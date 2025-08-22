Momento de emoção: ex-concorrente entra de surpresa e toca o coração da casa

No Big Brother Verão, Manuel Melo entrou de surpresa na casa mais vigiada do país, e os concorrentes foram obrigados a fingir que nada estava a acontecer. Mas a emoção foi mais forte: entre tentativas de contenção e olhares comovidos, houve quem chorasse de emoção. Veja tudo.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

