Momento desconfortável: Nuno Brito sugere palmas mas todos olham desconfiados

No Big Brother, questionado pelo Big Brother, o Luís admite que se emocionou ao ver a Curva da Vida da Carina, referindo que não gosta de ver alguém que de quem gosta muito passar por situações negativas. A concorrente agradece a amizade que tem com o Luís e o Nuno elogia esta partilha. O personal trainer acaba por ficar bastante incomodado com a reação dos concorrentes ao seu comentário. De seguida, assistem ao vídeo de despedida da Solange e tanto a Carolina como o Diogo não conseguem esconder a emoção.

Carina Frias revelou a sua Curva da Vida e emocionou-se ao relembrar a sua história de vida, marcada por uma relação tóxica.

A gala foi ainda marcada por uma reviravolta, dado que os concorrentes perderam direito aos seus maiores luxos. Para os recuperar, vão ter de enfrentar dilemas ao longo da semana.

Acompanhe todos os desenvolvimentos do Big Brother no Ao Minuto.