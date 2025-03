A casa do Big Brother 2025 ficou ao rubro com o primeiro strip da edição, Leonardo Gerevini e Micael foram os grandes protagonistas deste momento que está a ficar viral. Com roupa reduzida, os concorrentes fizeram o ambiente aquecer dentro do armazém.

Veja também:

Esquentou! Conversa de Leonardo Gerevini lança confusão! Afinal o que aconteceu? - Big Brother - TVI