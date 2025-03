No Big Brother, Leonardo revelou, em tom de brincadeira, o seu truque infalível de engate, os colegas de armazém reagiram e acabaram em risos. No entanto, Carina Frias não deixou o comentário passar em branco e reagiu de forma inédita. Leonardo continua a tentar chamar à atenção de Carina e conta em voz alta que tira soutiens só com uma mão!

