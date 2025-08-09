Momento quente! Catarina Miranda para Afonso Leitão: «Só me falta experimentar uma coisa»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda acordou animada após um sonho especial com Afonso Leitão. Durante a manhã, acabou por fazer uma revelação inesperada: confessou ter vontade de experimentar "outras coisas" com Afonso… incluindo conchinha.

As votações ainda estão abertas e o futuro de Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira está nas mãos do público. Salve o seu favorito através das linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

