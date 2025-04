Momento sexy! Diogo Bordin não resiste e morde o lábio de Carolina Braga

No Especial do Big Brother Cláudio Ramos mostra aos concorrentes imagens dos beijos da tarde entre Diogo Bordin e Carolina Braga e entre Nuno Brito e Lisa Schincariol. Nestas imagens, viu-se ainda Luís Gonçalves, Carina Frias e Adrielle Peixoto a comentar estes beijos e duvidar dos sentimentos dos mesmos. Carolina não se ficou e, para calar os colegas, decidiu beijar Diogo em direto.

Após o Especial do Big Brother, o clima está mais romântico e picante do que nunca. No quarto, Carolina e Diogo Bordin entram em mais uma brincadeira de beijos. Diogo Bordin morde o lábio de Carolina e o quarto fica ao rubro.

A passada gala culminou com a expulsão de Inês Vilhalva que deixou a casa em choque e os colegas em lágrimas, sobretudo Carina Frias que se mostrou muito chorosa, em pranto.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

