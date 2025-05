Momento tenso em direto! Diogo Bordin faz gestos provocatórios e Luís Gonçalves exalta-se

No Especial, Luís Gonçalves perdeu a cabeça com Diogo Bordin depois de este o provocar com alguns gestos. «Companheiro, enquanto ele esteve a falar, eu não estive aqui a fazer gestos. Estás a provocar. Depois não gostas que te façam isso», reagiu Luís, enervado.

Diogo explicou: «É voltinhas. Ele não responde à pergunta, ele fala sobre coisas que não são sobre a conversa de hoje».

Recorde-se que No Especial desta quinta-feira, Nuno Brito e Luís Gonçalves livraram-se da t-shirt que os juntou e que os obrigou a conviver. Os dois concorrentes conseguiram o objetivo de conversar um com o outro, e agora até são conselheiros um do outro. Já Carolina Braga recusou-se a vestir a mesma camisola e a ficar ligada ao ex-fuzileiro. Como consequência de ter desrespeitado uma ordem direta do Big Brother, acabou nomeada automaticamente.

Acompanhe tudo o que se passa no Big Brother no Ao Minuto.