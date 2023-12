Hoje às 01:35

No Big Brother, no quarto, a Jéssica e o Francisco analisam o jogo da Márcia e a futebolista confessa que a colega tem tido várias provocações desnecessárias, já o concorrente partilha que a Márcia se está a perder no jogo. A conversa acaba por mudar de rumo e a Jéssica questiona se o amigo concorda que o seu jogo passou apenas pelo Francisco Vale e o concorrente tenta fugir à resposta…