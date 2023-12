Monteiro especula sobre os melhores concorrentes: «Toda a gente que vota em mim vai ter de votar noutra pessoa»

Hoje às 13:55

No Big Brother, Francisco Monteiro desabafa com Hugo Andrade à beira da piscina, sobre o jogo e sobre atitudes que não consegue entender da parte de alguns colegas. Hugo dá a sua visão do jogo e aconselha o colega sobre a postura que acha melhor adotar nesta fase final. Os dois acabam por falar do melhor jogador da semana, especualndo que acha que ocupa esse ranking, com Monteiro fora da lista por uma sanção.