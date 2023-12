Há 2h e 47min

No Big Brother, Francisco Monteiro é o novo empregado do ‘café do BB’ e tem o objetivo de servir os colegas, procurando saber o que porque tomaram certas atitudes ao longo do jogo. Os concorrente falam sobre a altura em que Joana e Márcia não se davam. Já em ânimos exaltados Monteiro frisa: «Podem vir para cima de mim que eu derreto-vos a todos!»