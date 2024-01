Hoje às 02:49

No Big Brother – Desafio Final, vemos as imagens do pós-gala intenso, marcado por duas expulsões – Catarina Esparteiro e Fábio Gonçalves – e a entrada inédita de Francisco Monteiro, vencedor da última edição. Na cadeira quente pós-gala, Jéssica Galhofas e Miguel Vicente entram num aceso bate-boca devido à pulseira de Fábio Gonçalves e Francisco Monteiro intervém.