Há 2h e 48min

No Big Brother, Jéssica Galhofas conta a Francisco Vale e Francisco Monteiro a conversa que teve com Hugo Andrade e a justificação que o concorrente lhe deu para ter excluído Francisco Monteiro da prova do líder. Monteiro mostra-se revoltado e critica o jogo de Joana Sobral, dizendo que se não fosse o conflito com ele, ela não tinha nada para mostrar no programa.