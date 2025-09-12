Na véspera da grande final, Miranda e Afonso estão de costas voltadas

Na véspera da grande final do Big Brother Verão, Miranda e Afonso, que ao longo do jogo foram cúmplices, passaram o dia de costas voltadas. O distanciamento entre os dois marcou o ambiente na casa, aumentando a curiosidade sobre como irão encarar juntos o momento decisivo da competição.

No dia da grande final, ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

