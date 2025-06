Nada é esquecido: polémica do quarto e do motel volta a ser tema entre Luís Gonçalves e Carolina Braga

Após o retiro espiritual do Big Brother, Luís Gonçalves e Carolina Braga concordam que se devem ouvir mais e respeitar sem ofensas e insinuações. Recordam ainda o momento em que Carolina pediu para ficar a sós com Diogo Bordin no quarto e, surpreendentemente, os dois antagonistas parecem chegar a um entendimento.

Ao mesmo tempo, Diogo e Manuel Rodrigues comentam os comportamentos de Luís, e o modelo condena-o por relativizar as ofensas que faz, mas fazer um drama quando são contra si.

Recorde os nomeados da semana: VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias - 761 20 20 02

Carolina Braga - 761 20 20 03

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

