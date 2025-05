«Não acredito na totalidade da Curva da Vida...»: Márcia Soares ataca Nuno Brito

No estúdio, Márcia Soares e Gonçalo Quinaz assumiram as suas posições em relação à discussão que envolveu Luís Gonçalves e Nuno Brito durante esta semana, e que começou por causa das confissões que Nuno fez sobre a sua relação com a mãe.

«Estou com o Luís Gonçalves. Eu respeito a história do Nuno, mas eu entendo os valores do Luís e tenho um bocado os mesmos valores do Luís. Está no direito de se sentir incomodado», revelou Márcia. «Quando entrei na casa, não tinha uma relação muito boa com o meu pai. E eu para me proteger, não falava do meu pai, evitava falar do meu pai ao máximo», prosseguiu.

Márcia Soares foi mais longe e acrescentou: «Não acredito na totalidade da Curva da Vida do Nuno. Ele próprio disse que se pode mentir na Curva da Vida. Ele tinha frases feitas dentro daquela Curva da Vida».

