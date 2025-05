«Não atire isso para cima de mim...»: Carolina Braga zangada com Diogo Bordin

Depois do Especial do Big Brother, conduzido por Cláudio Ramos, Carolina Braga desabafa com Manuel Cavaco e revela que Diogo Bordin "descarregou" nela o facto de estar nomeado.

«Acho que ele está chateado por ir comigo a nomeações...», disse Manuel Cavaco. «Ok, mas não atire isso para cima de mim», respondeu Carolina Braga.

Neste Especial, ficámos a conhecer quem são os nomeados da semana.

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 761 20 20 12

Solange Tavares - 761 20 20 17

Nuno Brito - 761 20 20 20

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

