«Não é já muito repetitivo?»: Cláudio Ramos confronta Diogo Bordin e Carolina Braga

No Big Brother, Diogo Bordin e Carolina Braga têm vivido momentos muito conturbados. Os namorados passaram o dia de costas voltadas e no Especial desta quarta-feira (26), os dois foram chamados ao confessionário para verem as imagens da tensão que estão a viver.

À conversa com Cláudio Ramos, os dois falaram sobre a situação. «Eu não quero discutir, não quero criar drama...», explicou Diogo, garantindo que os dois já falaram.

É já neste domingo a grande final do Big Brother 2025. ESCOLHA O VENCEDOR:

CAROLINA – 761 20 20 03

DIOGO – 761 20 20 05

LISA – 761 20 20 11

MANUEL – 761 20 20 13

LUÍS – 761 20 20 22

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa mais vigiada do País!