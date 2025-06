No Big Brother, Carolina Braga foi chamada ao confessionário para falar sobre os acontecimentos da última semana, em que decidir fazer umas 'tréguas' com o rival Luís Gonçalves. Quem não achou graça a essa proximidade foi o namorado, Diogo Bordin. A concorrente esclarece a relação com ex-fuzileiro.

