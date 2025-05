«Não faria diferença...»: Diogo Bordin explica por que não quis envolver-se na discussão da namorada Carolina com Luís Gonçalves

Durante o Especial do Big Brother, Diogo Bordin explicou por que não se meteu na discussão entre Carolina Braga e Luís Gonçalves, que fez a casa estremecer durante a tarde desta terça-feira.

«Achava até que tinha sido ideia do Cláudio… ele sugeriu na última gala», começou por brincar Diogo Bordin, referindo-se ao facto de Cláudio Ramos ter dito, na última gala, que o casalinho devia ir celebrar o namoro para o quarto secreto. Por isso, o modelo brasileiro não tinha percebido, inicialmente, que teria sido um pedido da namorada ficarem os dois sozinhos num dos quartos da casa.

Acusado de não ter defendido a namorada por parte de alguns colegas, Diogo justificou: «Ela sabe defender-se, sabe argumentar. Eu confio nela e sei que ela tem consciência das atitudes dela. Aconteceu tudo muito rápido já tinha muita gente lá em cima dela. Duas pessoas a mais para os separar não faria diferença».

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar:

Igor Rodriguez - 761 20 20 08

Carina Frias - 761 20 20 02

Nuno Brito - 761 20 20 20

