«Não faz sentido tentares puxar-me...»: Igor Rodríguez 'ralha' com Luís Gonçalves... e tudo por causa de Nuno Brito

No jardim, Luís Gonçalves e Bruno Savate criticavam a postura de Nuno Brito no jogo quando Igor Rodríguez se juntou a eles e apontou que não gostou do facto de o personal trainer ter dito, durante o Especial, que Carina Frias já lhe tinha atribuído o colar da nomeação direta, quando não era verdade.

«Ele está-se a enterrar com essas atitudes. As pessoas estão a ver. A Carina nunca lhe tinha dado um colar», disse. «Pois, é ele a mentir», adiantou Luís, lamentando o facto de Igor não ter intervindo para defender a amiga. «Eu não preciso de intervir para ficar explicito que ele se está a enterrar. Nesta situação sim, foi mentiroso. E sempre que tenho de ir contra ele, vou contra ele», explicou.

«Não faz sentido tentares puxar-me de lá e pores-me daqui, nem ao contrário. Ele peca em atitudes e eu vou condenar essas atitudes, sim», findou.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

