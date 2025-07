Daniela Ventura foi expulsa diretamente do Big Brother esta noite, após protagonizar várias discussões feias e troca de insultos com Bruno de Carvalho. O anfitrião decidiu expulsar a concorrente mas também castigou o antigo presidente do Sporting. Bruno de Carvalho está, assim, em risco de ser expulso no próximo domingo.

E na hora em que ficou a saber que estava nomeado diretamente, Bruno de Carvalho teve uma reação caricata. Veja o vídeo.