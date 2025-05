«Não gosto de ninguém, estou farta...»: Solange Tavares implacável com os colegas do Big Brother

No Big Brother, Solange Tavares assume-se cansada dos colegas de casa e, em desabafo com Carolina Braga, revela que está «farta de todos».

«Começo a perceber que não gosto de ninguém aqui dentro. Só de ti do Diogo e do Cavaco. Estou farta das pessoas. Todas todas. É isso que me está a incomodar. Não gosto de ninguém...», garantiu.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

