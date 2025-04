«Não gosto que me virem as costas»: Novo conflito na casa envolve um concorrente algo inesperado

No «Big Brother 2025», assistimos a uma ligação à casa a partir do segmento «Diário» conduzido por Maria Botelho Moniz. O Big Brother desafia os concorrentes a dizeram qual foi a situação que mais os desagradou na casa mais vigiada do país. Inês Vilhalva destaca um momento de tensão que viveu com Diogo Bordin, em que este supostamente lhe virou as costas, após Inês o ter chamado à atenção dentro do quarto. O modelo respondeu e assume que está «sem paciência», mas deixa um pedido de desculpas em direto. Diogo ainda «acusa» Inês de «não entregar nada à casa», e esta justifica-se. Já Mariana desata a rir à gargalhada e relata todo o momento, a partir da sua perspetiva. Afinal, Diogo foi «malcriado» ou não? Veja o momento na íntegra, no vídeo em cima.

VEJA TAMBÉM: Lisa Schincariol e Gonçalo Beja da Costa almoçam a sós. Veja o que disseram sobre os colegas