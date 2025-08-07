Não há margem para dúvidas. Catarina Miranda diz estar apaixonada e esta foi a reação de Afonso

Catarina Miranda não tem dúvidas. Está mesmo apaixonada por Afonso Leitão e faz questão de lhe dizer. Afonso não reage como o esperado e fala em amizade. «Eu nunca tive ninguém tão parecido comigo», argumenta Catarina Miranda, para convencer Afonso do seu amor. «Já temos as nossas músicas, a nossa dança...»

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão aqui!