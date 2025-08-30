«Não me interessa (...) com a Jéssica»: Gala começa quente com confronto entre o ex-casal

No Big Brother Verão, durante a gala, os concorrentes foram confrontados com uma VT que reuniu os principais desentendimentos da semana. A apresentadora, Maria Botelho Moniz, não deixou escapar o momento e questionou Jéssica sobre o que queria dizer quando falava em «inveja». A concorrente aproveitou para se virar contra Afonso, acusando-o de um alegado “diz que disse” a Miranda e garantindo que ele só queria «ficar bem na fotografia». Afonso negou de imediato, rejeitando qualquer estratégia e assegurando que não precisa de jogar com Jéssica, nem sequer tem interesse nisso.

