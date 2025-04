«Não me toques» Nuno Brito deixa aviso a concorrente e cria-se ambiente tenso na casa

Numa atividade em que devem tomar posições, o Gonçalo considera o Igor o “mais aborrecido”, no entanto, o Nuno discorda atribuindo a categoria à Inês que reage com ironia. Os dois entram em bate-boca até o Nuno encerrar o tema e dar a palavra à Ana. Alguns concorrentes consideram o Dinis o “mais impulsivo” e o rapaz diz que para si ser impulsivo é não ter filtros, assume que o é, no entanto, não vai mudar nada. A atividade continua e a Carolina elege a Solange como a mais arrogante, a Érica concorda e dá o exemplo de ontem dos convites para a festa. A Solange justifica-se, o Manuel Rodrigues apoia a Solange mas ataca o líder e a confusão instala-se. Bastante exaltados, o Manuel Rodrigues e o Nuno trocam acusações muito fortes deixando o ambiente bastante tenso. Após a discussão, o Nuno recusa conversar com o Manuel Rodrigues e os dois rivais são comentados um pouco por toda a casa. A Solange não tem dúvidas que o Nuno já abriu os olhos em relação ao Manuel Rodrigues apercebendo-se do que ela já sentia: o Manuel prejudica seja quem for para vingar no jogo. Por outro lado, para a Ana o Nuno tem “zero poder de encaixe”, já o Manuel Rodrigues tem um jogo brilhante.