«Não me vais pedir em namoro?»: Catarina Miranda lança pergunta e Afonso Leitão surpreende na resposta

No Big Brother Verão, Catarina Miranda mostrou-se completamente derretida e acabou por se declarar a Afonso Leitão. Entre risos, partilhou tudo o que mais admira nele, e até lançou a pergunta inesperada: “Alguma vez me vais pedir em namoro?” Veja tudo.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17