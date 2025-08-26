«Não me vais pedir em namoro?»: Catarina Miranda lança pergunta e Afonso Leitão surpreende na resposta

No Big Brother Verão, Catarina Miranda mostrou-se completamente derretida e acabou por se declarar a Afonso Leitão. Entre risos, partilhou tudo o que mais admira nele, e até lançou a pergunta inesperada: “Alguma vez me vais pedir em namoro?” Veja tudo.
Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão.
Catarina Miranda - 761 20 20 05
Viriato Quintela - 761 20 20 13
Ana Duarte - 761 20 20 17
