«Não me vou afeiçoar, vou continuar com as duas»: Estas são as imagens inéditas do almoço polémico entre os concorrentes

No «Big Brother 2025», durante a emissão do segmento «Última Hora» conduzido por Alice Alves, assistimos às imagens exclusivas do momento mais falado estes últimos dias. Durante o almoço do líder, os concorrentes comentam os corpos das raparigas da casa. A certa altura, falam da cumplicidade que o Dinis tem com a Solange e a Érica e, na sala, os restantes concorrentes assistem à conversa. O grupo mostra-se chocado e, no confessionário, a Érica admite ter ficado surpreendida por os rapazes estarem a falar de forma tão aberta e afirma que não gostou de ver que a estavam a comparar à Solange. Na casa, a Érica garante que vai conversar com o Dinis e pôr um ponto final nos carinhos que trocam. De volta ao almoço, o Dinis diz que vai estar igual com as duas concorrentes. No confessionário, a Solange mostra-se desiludida com as imagens que viu e chora.

