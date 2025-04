Durante a tarefa semanal, Lisa abriu o coração e partilhou detalhes sobre a sua vida familiar com Igor. A concorrente recordou conselhos que recebeu da mãe antes de entrar no jogo. Em tom descontraído, Igor aproveitou o momento para provocar Lisa com uma pergunta inesperada: «Disse que ias encontrar o amor da tua vida?» Lisa, entre risos, respondeu: «Só disse para ser eu mesma…».