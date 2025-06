«Não permito que aqui alguém diga que eu sinto...»: Lisa é acusada de nutrir um sentimento mau e contra-ataca

Na emissão do Especial do Big Brother, vemos imagens de um conflito entre Nuno Brito, Lisa Schincariol e Carolina Braga, não sem antes vermos as picardias trocadas entre Luís Gonçalves e Manuel Cavaco, pelo facto do líder ter escolhido Luís para "dormir ao relento". Depois, e devido às tarefas da cozinha, Nuno e Carolina entram em confronto direto. No meio dessa discussão... Nuno acusa Lisa de defender Carolina. Nuno acusa Lisa de guardar um sentimento muito forte, e esta não deixa passar.

São estes os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol - VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

