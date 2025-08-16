«Não quero beijos teus»: Afonso Leitão dá nova nega a Catarina Miranda

No Big Brother Verão, após uma gala intensa e antes da habitual cadeira quente, Catarina Miranda e Afonso Leitão estão no quarto a rosa a conversar, e Miranda não resiste a fazer uma das suas provocações. Mas, a concorrente é novamente "recusada"...
Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! Daniela Santos tem uma entrada inesperada na casa e toma atitude drástica em relação a Afonso Leitão. Viriato Quintela surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida, e ficamos a saber que Fábio Paim foi o concorrente expulso pelos portugueses.
