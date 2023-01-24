«Não te admito! Que seja a última vez que...»: Kina fica fora de si e parte ao ataque a concorrente

No Última Hora do Big Brother Verão, assistimos a imagens tensas de uma discussão feroz entre Kina e Viriato Quintela que abalou a casa mais vigiada do País. Após comentário de Viriato dirigido a Kina que envolve Catarina Miranda e Afonso Leitão, a concorrente "passa-se" e "explode". Acusações e palavras menos bonitas são trocadas entre ambos os concorrentes e o ambiente fica pesado...
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
