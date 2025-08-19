«Não tens de te preocupar mais comigo»: Catarina Miranda chora após palavras de Afonso

No Big Brother Verão, Afonso e Catarina Miranda parecem não conseguir entenderem-se, depois de a concorrente ter feito uma cena de ciúmes por causa de Jéssica Vieira. Durante a madrugada, o concorrente expõe o seu lado e a concorrente mostra-se muito fragilizada. Veja tudo.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

