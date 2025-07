«Não voltas a falar na minha família»: Luíza Abreu implacável com Catarina Miranda

No Big Brother Verão, Kina foi acusada de não apoiar as mulheres. Em resposta, afirmou que diz tudo na cara inclusivé mandou Catarina Miranda “ir fazer ginástica”. Luíza Abreu acusa Miranda de ser um «mau carácter».

A gala do Big Brother Verão deste domingo ficou marcada por emoções fortes. Ana Catharina abandonou a casa mais vigiada do país, mas as portas abriram-se para mais uma concorrente: Daniela Santos. Luíza Abreu também foi uma das protagonistas da noite e apresentou uma arrepiante Curva da Vida.

