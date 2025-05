«Não vou mentir que fiquei triste»: Manuel Cavaco assume-se desiludido com Nuno Brito

Durante a semana, o Big Brother questionou os concorrentes sobre quem achavam ser o concorrente menos preponderante no jogo. Em forma de verdadeira eleição, os concorrentes votaram, sem saber as consequências que os mesmos teriam.

Já na gala, o anfitrião reuniu os concorrentes no jardim, e pediu a Diogo Bordin que revelasse os votos dos concorrentes. Manuel Cavaco e Micael Miquelino foram os concorrentes mais votados, deixando o seu destino nas mãos dos colegas. Nuno Brito elegeu Manuel Cavaco como o menos preponderante e o concorrente não escondeu a sua tristeza perante a decisão do amigo.

Depois da gala, o estudante de Medicina desabafou com Diogo Bordin e Manuel Rodrigues. «Não te vou mentir que fiquei triste por o Nuno me ter posto ali», disse. «O Nuno estava no meu top 5», acrescentou.

Recorde-se que este domingo foi dia de dupla expulsão. Micael Miquelino e Erica Reis foram os concorrentes expulsos. Esta segunda, ficamos a conhecer quais são os concorrentes em risco de sair da casa mais vigiada do país na próxima gala.