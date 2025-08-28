«Narcisista»: Viriato adjetiva o discurso de Miranda sobre o seu papel televisivo

No Big Brother Verão, durante uma dinâmica em que os concorrentes tinham de adivinhar quem tinha dito determinadas frases na sua candidatura, o discurso de Miranda acabou por gerar polémica. Ao falar do seu valor em televisão e do papel que acredita desempenhar, Viriato não hesitou em adjetivar a colega de «narcisista».

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

