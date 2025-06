Naufrágio de lágrimas: Casa recebe as mães de concorrentes e nem Luís Gonçalves contém o choro

No Cubo, os concorrentes abrem o coração e partilham o que sentem sobre as suas mães. O momento de emoção culmina quando o Big Brother revela que as mães de Carina, Carolina e Luís assistiram a todas as palavras bem de perto. Veja o momento emotivo em que ninguém conteve as lágrimas.



Recorde os nomeados da semana: VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias - 761 20 20 02

Carolina Braga - 761 20 20 03

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

