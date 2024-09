Negócio destruído por denúncias anónimas. Diana Lopes fala em 'maldade' e atira: «O nosso ganha-pão parte da loja»

No Goucha, recebemos Diana Lopes, ex-concorrente do Big Brother e agora comentadora do Secret Story. Cláudio Ramos tece largo elogio à nossa convidada, mas esta confessa ter várias inseguranças. Diana Lopes fala-nos da sua loja de roupa online, um negócio que teve de começar de novo, porque a página onde vendia as roupas foi desativada. Tudo por causa de denúncias de pessoas. A nossa convidada recorda esses tempos complicados, isto porque, a loja é o ganha-pão da família.