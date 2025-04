Nem as câmaras impedem noites agitadas! Concorrentes relatam noite louca no Big Brother. Veja aqui os relatos sobre noite intensa dentro da casa mais vigiada do país e saiba o que se passou...

A casa do Big Brother está ao rubro! Com a entrada dos novos concorrentes, Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves, o jogo ganhou uma nova intensidade, mas nem todos estão seguros. Esta semana, Ana Neto, Carina Frias, Igor Rodriguez e Inês Vilhalva estão nomeados e um deles será expulso na próxima gala este domingo.

