Nem tudo são discussões: Concorrentes unem-se para dançar e cantar... e Kina dá um 'show'

No final da noite, no Big Brother Verão, e depois de uma noite muito agitada e tensa, os concorrentes protagonizaram um momento de pura diversão no jardim. Todos se uniram para dançar e cantar e Kina não passou despercebida. Veja o momento.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

