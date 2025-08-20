Nem tudo são discussões: Concorrentes unem-se para dançar e cantar... e Kina dá um 'show'

No final da noite, no Big Brother Verão, e depois de uma noite muito agitada e tensa, os concorrentes protagonizaram um momento de pura diversão no jardim. Todos se uniram para dançar e cantar e Kina não passou despercebida. Veja o momento.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!